I nove canali di Tivùsat dedicati ai più piccoli e l'offerta speciale per i bambini ucraini

8 Gennaio 2023 - 19.51

Chi l’ha detto che anche il satellitare non può istruire? La proposta di Tivùsat, la piattaforma radiotelevisiva satellitare gratuita fondata nel 2009, non si limita all’intrattenimento e all’informazione degli adulti, ma punta anche ai più piccoli, offrendo loro una vasta scelta di programmi, serie e documentati, alcuni non visibili sul digitale terrestre.

La vasta gamma offerta gratuitamente punta, attraverso il divertimento e la curiosità, all’istruzione dei giovani e giovanissimi spettatori, con 9 canali, su 130 previsti, destinati a bambini e ragazzi che vanno da un’età prescolare, fino a coloro che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Oltre a garantirne la gratuità, la selezione della piattaforma satellitare promette una facile ricezione, utilizzando la stessa posizione orbitale della piattaforma a pagamento Sky Italia, una qualità visiva e sonora ottimale, insieme ad una scelta di programmi certificati, “a prova di tranquillità genitoriale”.

Tra l’assortimento scelto, sono presenti 3 programmi targati Rai, con Rai Scuola HD, presente al canale 26 e a cura della sezione Educational del colosso televisivo, con speciale attenzione alla didattica e alla formazione scolastica, data la collaborazione con il ministero dell’Istruzione.

Destinato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ci sarà Rai Scuola HD, focalizzato principalmente su materie scolastiche come scienze, lo studio della lingua inglese e con l’insegnamento di educazione civica e stradale.

Della Rai, per i più piccini, Tivùsat offre anche la visione di Rai YoYo, del canale 43 del digitale, con cartoni animati adatti alla loro età, giochi, fiabe, racconti e intrattenimento pensati appositamente per educare divertendo.

A firma di Mediaset e Time Warner, sarà presente anche Boing, programma adatto per giovani di età tra i 6 e gli 11 anni, insieme con Cartoonito, che ha un palinsesto formato da cartoni animati di qualità come Il Trenino Thomas, Paw Patrol e altre serie tv di fama internazionale.

I più piccoli potranno, inoltre, trovare sulla piattaforma satellitare anche Frisbee, K2 e Super!, il canale televisivo tematico italiano edito da Paramount Global Italy.

L’ultima aggiunta di Tivùsat è Nickelodeon Ukraine Kids Pluto Channel, canale 76 del digitale, programma nato dall’iniziativa promossa dalla Paramount ad aprile dello scorso anno, che ha reso disponibili, in tutta Europa, i contenuti in lingua ucraina di Nickelodeon e Nick Jr., con una programmazione non-stop dedicata ai bambini fuggiti dal conflitto.