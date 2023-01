Louvre, la direttrice Des Cars annuncia il limite di ingressi giornalieri a 30.000 visitatori

redazione Modifica articolo

8 Gennaio 2023 - 18.52

Preroll

Il Louvre di Parigi si è confermato nel 2022 uno dei musei più frequentati al mondo, con i suoi 7,8 milioni di visitatori, segnando un rilevante aumento del 170% rispetto al 2021, ma anche un ribasso del 19% rispetto al 2019.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tra i visitatori dello scorso anno, gran parte sono turisti stranieri, che hanno ripreso a viaggiare dopo la pandemia, per lo più americani (che salgono al 18% del totale) ed europei (il 27% proveniente dal Regno Unito, dalla Germania, dall’Italia e dalla Spagna).

Middle placement Mobile

Un connubio di cifre positive, le quali, però, se analizzate più dettagliatamente, rivelano che le presenze sono diminuite drasticamente di circa il 24% rispetto al 2018, quando il museo ha raggiunto un record storico di oltre 10 milioni di ingressi.

Dynamic 1

Ma, non sempre il calo di visitatori è necessariamente sinonimo di cattive notizie. Quotidianamente, l’ingresso del museo parigino è gremito di visitatori, e negli ultimi anni sta lottando con seri problemi di sovraffollamento, con il rischio che l’esperienza di visita diventi disagevole.

Laurence Des Cars, la direttrice del Louvre, ha annunciato attraverso un comunicato stampa che il numero di ingressi giornalieri al museo sarà limitato a circa un terzo, ovvero a 30.000 visitatori, una media attorno alla quale oggi ruota la frequentazione abituale. Prima della pandemia, durante i suoi giorni più affollati, Il Louvre attirava fino a 45.000 persone al giorno, come viene riportato sul giornale The Art Newspaper.

Dynamic 2

Come si legge dall’annuncio rilasciato dalla dierzione museale, il numero chiuso alle visite è una misura imposta sia “per contrastare gli episodi di sovraffollamento, sia per rendere la visita al museo più confortevole e garantire, infine, migliori condizioni di lavoro per gli operatori museali”.

A rendere il compito più facile saranno le pratiche ormai consolidate durante la pandemia, come la prenotazione online, che consente di avere un afflusso di visite più variegato durante il corso della giornata. In più, sarà esteso l’orario di chiusura del museo, non più alle 18:00, ma alle 19:00 di un giorno, per attirare più visitatori locali. Il Louvre, che oggi conta 2000 dipendenti, ha promesso di assumere anche 90 dipendenti in più, proprio per portare avanti questa iniziativa. Ci sarà, inoltre, un aumento della dotazione da parte dello Stato da 84 milioni di euro del 2022 a 93 milioni di euro nel 2023, soprattutto per aiutare il museo ad affrontare i costi energetici.

Dynamic 3

Altro obiettivo sarà, infine, quello di aprire un quarto accesso sul lato est, oltre ai tre attuali, l’entrata dalla Piramide e i due accessi dal Carrousel e dal passaggio Richelieu.